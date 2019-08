Brexit, firmata legge che cancella adozione delle norme Ue a Londra

Il ministro britannico per la Brexit, Steve Barclay, ha firmato la legge che cancella l'atto del 1972 che sanciva l'adozione delle leggi europee da parte del Regno Unito. Lo riferisce un comunicato del governo britannico sottolineando che si tratta di "un passo storico per il ritorno dei poteri legislativi da Bruxelles al Regno Unito". L'annullamento dell"European Communities Act" entrerà in vigore il 31 ottobre.