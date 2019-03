Brexit, Farage: "Oggi è il giorno del grande tradimento"

"Oggi rimarrà alla storia come il giorno del grande tradimento". Lo ha affermato l'ex leader dell'Ukip e "padre" della Brexit, Nigel Farage, in reazione alla terza bocciatura ai Comuni dell'accordo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. "Credo che quanto accaduto in questi due anni costituisca uno dei più tristi e peggiori capitoli nella storia della nostra nazione", ha aggiunto.