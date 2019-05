Brexit, dopo voto flop la May corteggia Corbyn: "Accordiamoci"

"Al leader dell'opposizione dico questo: ascoltiamo ciò che gli elettori hanno voluto esprimere, la loro frustrazione, e mettiamo per il momento da parte le nostre differenze. Troviamo un accordo". E' l'appello rivolto sul Mail on Sunday dal premier britannico, Theresa May, al leader laburista, Jeremy Corbyn, a pochi giorni dalla disfatta elettorale subita dai Conservatori nell'ultimo test elettorale locale.