Brexit, Camera dei Comuni: sì a voto su 4 opzioni di piano B

Westminster ha votato a favore della procedura che porterà a una nuova sessione di voto per scegliere tra 4 opzioni di piano B alternative all'accordo raggiunto da Theresa May sulla Brexit. Due sono in favore a un piano più soft (con unione doganale e mercato unico 2.0), una è sull'ipotesi di referendum bis e una per attribuire di fatto poteri sovrani al Parlamento. Nigel Farage denuncia: "Vogliono annacquare o fermare la Brexit".