Brexit, Bbc: "Senza iter sprint della Camera Johnson bloccherà tutto"

Il premier britannico Boris Johnson rinuncerà a spingere per una ratifica dell'accordo con Bruxelles sulla Brexit se la Camera dei Comuni dirà no al calendario sprint, indicato dal governo per approvare le leggi attuative in tempo per garantire l'uscita il 31 ottobre. Lo riferiscono fonti di Downing Street alla Bbc. Nel caso di un no dei Comuni, probabilmente Johnson cercherebbe di fermare tutto fino a elezioni anticipate.