Brennero, l'Austria blocca i Tir per cinque festivi e "ponti"

Le autorità austriache hanno introdotto nuovi divieti di circolazione per Tir e mezzi pesanti in occasione di festivi e giornate "ponte": 19 aprile, 1° maggio, 30 maggio, 10 giugno e 20 giugno. Il Commissariato del governo di Bolzano, di conseguenza, ha decretato a sua volta il divieto di circolazione tra Vipiteno e il Brennero in direzione nord, in concomitanza con le restrizioni oltreconfine, per non congestionare inutilmente il tratto autostradale.