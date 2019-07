Brasile: si travestono da poliziotti e rubano 750 kg d'oro dall'aeroporto | Famiglia sequestrata per 12 ore

In Brasile, una banda armata di otto uomini è riuscita a rubare circa 750 chili di oro e metalli preziosi, per un valore stimato in 36 milioni di euro. I ladri si erano travestiti da poliziotti per attuare un colpo degno di un film. Completamente armati, sono entrati nel deposito dell'aeroporto internazionale Guarulhos di San Paolo. Secondo un agente di polizia i rapinatori avrebbero anche sequestrato per 12 ore un funzionario del posto insieme a otto suoi familiari, di cui quattro minorenni.