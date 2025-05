Brasile, una sentenza storica riconosce il diritto al genere neutro

Decisione storica in Brasile. La Corte Suprema di Giustizia ha emesso una sentenza che consente di riconoscere ufficialmente il genere neutro di una persona sul suo certificato di nascita e di "rettificare" quello annotato originalmente. Il Tribunale, si legge nella sentenza, ha stabilito che "sebbene non ci sia una legislazione specifica sull'argomento, non c'è motivo legale per distinguere tra persone transgender binarie - che hanno già il diritto di cambiare la propria registrazione civile, da maschile a femminile o viceversa - e persone non binarie, e l'identità percepita dall'individuo deve prevalere nella registrazione".