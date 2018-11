Brasile, scandalo Petrobras: Lula e Rousseff rinviati a giudizio

In base alle denunce, il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) fondato da Lula avrebbe costituito una "organizzazione criminale" per fuorviare denaro dal colosso statale del petrolio, Petrobras, al centro dell'inchiesta "Lava Jato" scoppiata nel 2014 e considerata la Mani Pulite verdeoro. Gli accusati, in particolare, tra il 2002 e il 2016 avrebbero ricevuto tangenti per un ammontare complessivo di quasi 1,5 miliardi di reais (oltre 400 milioni di euro).



Insieme a Lula e Dilma, sono stati rinviati a giudizio anche gli ex ministri delle Finanze, Antonio Palocci e Guido Mantega, oltre all'ex tesoriere del Pt, João Vaccari Neto. Lula - già condannato in primo grado per corruzione nel caso riguardante un appartamento di lusso a Guarujá, nell'entroterra di San Paolo - risponde da imputato in altri cinque processi.