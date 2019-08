Brasile, scambio di neonati scoperto 23 giorni dopo la nascita

Dopo più di 20 giorni dal parto un esame genetico ha confermato, in Brasile, lo scambio di due neonati, restituiti ora alle rispettive famiglie. Lo rendono noto i media locali. I bambini, nati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro in un ospedale dello Stato di Goias, sono stati scambiati per sbaglio. Una delle due coppie si era insospettita per la pelle bianca e gli occhi chiari del figlio, pur essendo di pelle scura con gli occhi neri.