Brasile, rinviato di nuovo a giudizio l'ex presidente Michel Temer

L'ex presidente brasiliano Michel Temer, arrestato e poi scarcerato per corruzione, è stato rinviato di nuovo a giudizio stavolta in un processo che vede coinvolta Jbs, la più grande azienda al mondo di lavorazione della carne. L'inchiesta è nota come il "caso della valigia" e coinvolge l'ex deputato federale Rodrigo Rocha Loures, che all'epoca dei fatti era consigliere di Temer.