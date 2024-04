Brasile, porta il cadavere dello zio in banca per fargli firmare un prestito: arrestata una 42enne

Prestito con cadavere

Erika de Souza Vieria Nunes si è presentata allo sportello dell'istituto di credito con un uomo di 68 anni, Paulo Roberto Braga, che era già morto quando i due sono entrati in banca. La donna, che ha dichiarato di essere la nipote e la badante dell'uomo, ha tentato di tenere dritta la testa del cadavere per tutto il tempo, cercando di completare le pratiche per il prestito di 17mila reals dopo che era stato l'uomo a richiedere virtualmente il denaro. Ha assicurato che l'uomo era ancora vivo quando i due sono arrivati in banca, ma i medici che hanno esaminato il cadavere ritengono che la morte risalisse almeno a due ore prima.