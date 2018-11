Brasile, nuova incriminazione per ex presidente Lula

L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, condannato in primo grado per corruzione, ha ricevuto una nuova incriminazione, stavolta per riciclaggio di denaro. In base alle accuse, Lula avrebbe ricevuto un milione di reais (circa 300mila euro), sotto forma di donazione alla fondazione che porta il suo nome, l'Istituto Lula, per aver aiutato il gruppo brasiliano Arg ad ampliare i propri affari nella Guinea Equatoriale.