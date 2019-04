Brasile, modello 26enne muore durante una sfilata a San Paolo

Tragedia alla settimana della moda a San Paolo . Il 26enne modello brasiliano, Tales Soares , è morto dopo essere caduto in passerella durante una sfilata. Gli organizzatori dell'evento hanno confermato il decesso su Twitter senza dare ulteriori dettagli ma spiegando di "aver fornito, in questo momento triste, tutta l'assistenza necessaria alla famiglia" della vittima.

Il pubblico inizialmente pensava che si trattasse di una parte dello show, mentre i colleghi modelli si sono subito spaventati. Inutile l'intervento del personale medico e la corsa in ospedale.



I filmati che circolano sui social media mostrano Soares che cammina fino alla fine della passerella, poi al momento di tornare indietro inizia a barcollare, evidentemente per un malore, e cade. Qualche ora prima il modello brasiliano aveva pubblicato le foto sul suo account Instagram sull'evento, il più importante del settore in America Latina.