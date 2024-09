Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha licenziato il suo ministro per i Diritti umani, Silvio Almeida, in seguito alle accuse di molestie sessuali fatte da diverse donne. "Date le gravi accuse contro il ministro Silvio Almeida e dopo averlo convocato per un colloquio il presidente Lula ha deciso di rimuovere il capo del ministero per i Diritti umani e la cittadinanza", ha affermato la presidenza in una dichiarazione.