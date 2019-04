Brasile, Lula: "Non mi pento di aver concesso asilo a Battisti"

L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha detto di non essersi pentito di aver concesso asilo a Cesare Battisti, il terrorista dei Pac estradato in Italia a gennaio. "Non mi sono pentito perché non sapevo - ha detto Lula nella prima intervista dal carcere -. Le informazioni che avevo ricevuto dal ministero della Giustizia, che aveva seguito il processo, indicavano che non aveva commesso i crimini" di cui era accusato.