Brasile, Lula: "Mi scuso con il compagno Giorgio Napolitano per il caso Battisti"

Ansa

L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa "al compagno Giorgio Napolitano" e al popolo italiano per non aver estradato l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, consegnato all'Italia da Jair Bolsonaro. "Credevo che non fosse colpevole, ma dopo la sua confessione posso solo scusarmi. Mi sono sbagliato", ha affermato Lula.