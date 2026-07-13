Brasile, liberata una donna di 62 anni: viveva come schiava da quando ne aveva 7

Il caso della donna non è il primo che emerge dalle cronache brasiliane. Sebbene il Paese abbia abolito la schiavitù nel 1888, di fatto sopravvive come retaggio di una cultura coloniale e razzista. Solo lo scorso anno sono state liberate 2.700 persone da quello che viene definito "lavoro in stato di schiavitù", secondo i dati del ministero del Lavoro brasiliano. E quasi tutte sono state salvate grazie a segnalazioni anonime. Quello della schiavitù non è un fenomeno che si verifica solo nelle aree più periferiche e rurali del Paese. Oltre il 60% dei casi di schiavitù avviene in contesti urbani. Molto spesso le vittime sono bambine o bambini che non conoscono altra condizione che quella della schiavitù in cui si trovano già dall'infanzia e, quindi, non si ribellano ai loro padroni. Il caso della 62enne schiava della famiglia Brasil ricorda molto la vicenda di Madalena Gordiano: rapita da una famiglia abbiente mentre chiedeva l’elemosina a soli 8 anni, è stata tenuta schiava fino ai 46, quando è riuscita a liberarsi nel 2021. Ora è una donna indipendente: ha una nuova vita, molte amicizie e condivide sui social media la sua vita da donna libera. Nella speranza che possa accadere anche alla 62enne tenuta in schiavitù per 55 anni.

