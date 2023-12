Brasile, promulgata legge "anti-molestie" nei locali pubblici

Il presidente del Brasile Lula ha promulgato una legge che obbliga i gestori di locali notturni ad adottare un protocollo per prevenire le molestie contro le donne e per rispondere in maniera efficace alle eventuali violenze.

Il testo prevede che i titolari di esercizi pubblici, dove sono venduti alcolici, preparino i dipendenti in modo che possano intervenire in caso di denuncia di violenza o molestia per interrompere gli abusi. E' previsto anche che assistano la vittima nell'allertare le forze dell'ordine e nel tornare a casa - anche fornendo denaro - in sicurezza.