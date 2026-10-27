Brasile, non c'è traccia di Flavio Bolsonaro: "È in volo per gli Stati Uniti"

Inizialmente Infobae aveva riportato il presunto arrivo di Bolsonaro in aeroporto, dove avrebbe avviato le procedure doganali e di immigrazione prima del decollo. Procedure impedite dal ritiro del passaporto, che precluderebbe al senatore indagato per riciclaggio di esibire un documento di identità valido per l'espatrio negli Usa (mentre tra Brasile e Argentina, grazie all'accordo Mercosur, è sufficiente la carta d'identità). Peccato che, secondo O Globo, Bolsonaro non avrebbe mai consegnato i passaporti alle autorità. Per questo la polizia brasiliana ha deciso di annullare la loro validità. Da quanto è possibile sapere, però, Bolsonaro non sarebbe mai arrivato a Puerto Iguazu.