Brasile, fiume invaso da schiuma: a Rio 11 milioni di persone senza acqua

In Brasile l'approvvigionamento idrico al principale impianto di Rio de Janeiro, che serve oltre 11 milioni di persone, è stato interrotto a causa della presenza di schiuma di origine sconosciuta nel fiume Guandu.

Lo scrivono i media locali. Si sospetta una fuoriuscita di scarti industriali, in particolare di sostanze presenti nei prodotti per l'igiene, come detersivi. Secondo la Compagnia statale dell'acqua la perdita è stata bloccata e la raccolta dovrebbe riprendere entro la fine della giornata. La distribuzione dell'acqua dovrebbe tornare alla normalità nel giro di pochi giorni.