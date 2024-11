Brasile, esplosioni vicino alla Corte suprema a Brasilia: un morto

Due esplosioni sono state registrate a Brasilia, nella piazza dei Tre Poteri, dove si trovano le sedi dell'esecutivo, del legislativo e del giudiziario brasiliano. Lo riportano i media locali, riferendo che le esplosioni si sono verificate intorno alle 19:30 (le 23:30 in Italia) davanti alla sede della Corte suprema. I vigili del fuoco hanno segnalato il ritrovamento del corpo di una persona vicino alla sede dell'Stf, in quello che appare come un atto di "autoestinzione con esplosivo". La polizia ha isolato l'area ed evacuato l'edificio della Corte. Un ufficiale presente sul posto ha riferito ai media che diversi ordigni sono stati trovati all'interno di un'auto vicino alla piazza.