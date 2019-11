Brasile, entra a scuola e spara ai compagni: due feriti

Due studenti sono rimasti feriti nella zona rurale di Caraì, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, in seguito a un attacco armato dentro la scuola statale Orlando Tavares, situata nel distretto di Ponto do Marambaia. Un alunno, di 17 anni, che non era andato in classe, ha saltato il muro dell'edificio e ha iniziato a sparare. La polizia militare ha reso noto che il 17enne è stato fermato insieme a un altro adolescente.