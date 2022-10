Brasile, due italiani entrano per errore in una favela a Rio de Janeiro: feriti

In Brasile due italiani sono stati feriti dopo essere entrati, sembra per errore, in una favela di Rio de Janeiro.

Lo rende noto radio Cbn. I due, trasferiti in ospedale, erano con altre persone in un'auto entrata inavvertitamente nella comunità di Manguinhos, nel zona nord della metropoli carioca, dove sono stati accolti da colpi di armi da fuoco. Pare che il gruppo stesse rientrando da una festa in un'altra parte della città.