Elezioni Brasile: Cury, terzo al primo turno, appoggerà Bolsonaro al ballottaggio

Augusto Cury, terzo classificato al primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane con il 2,89% dei voti, ha annunciato il proprio sostegno a Flavio Bolsonaro (PL) in vista del ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Cury, candidato del partito Avante, ha ottenuto 3.448.569 voti e ha precisato che il suo appoggio è subordinato al rispetto di una serie di impegni politici e non comporta alcuna trattativa per incarichi di governo, privilegi o vantaggi personali. "Ho avuto con Flavio una lunga conversazione, guardandoci negli occhi, senza filtri e senza giri di parole. Gli ho detto chiaramente che non avrei fatto parte del suo governo e che la mia indipendenza di pensiero non sarebbe stata negoziabile", ha dichiarato Cury.