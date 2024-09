Brasile, la Corte Suprema impone a X nuove condizioni per lo sblocco

Il Brasile impone un'ulteriore multa a X dopo la violazione temporanea del blocco alla piattaforma, tornata accessibile il 19 settembre "aggirando" la sospensione. La decisione è del giudice della Corte Suprema del Paese Alexandre de Moraes, che ha imposto alla società di Musk di versare altri 1,7 milioni di euro per ottenere il ripristino dell'accesso nel Paese, bloccato dal 31 agosto. Moraes ha inoltre chiesto a X di dichiarare di aver espressamente autorizzato il prelievo di 3 milioni di euro per pagare precedenti multe inevase e impegnarsi così a non presentare ricorsi.