Brasile, Corte di Appello inasprisce la condanna di Lula a 17 anni

Il Tribunale Federale Regionale di Porto Alegre ha confermato in secondo grado la condanna di Luiz Inacio Lula da Silva per corruzione e riciclaggio. I magistrati hanno però inasprito la pena imposta all'ex presidente brasiliano, portandola da 12 a 17 anni di carcere. Lula comunque rimarrà in libertà, per effetto di una sentenza della Corte Suprema che gli consente di attendere la fine di tutti i processi d'Appello da uomo libero.