Brasile: Cesare Battisti è latitante | Il suo legale ammette: "E' sparito" e annuncia ricorso contro l'ordine di arresto

Ricorso contro ordine di arresto - In una nota, l'avvocato Igor Sant'Anna Tamasauskas si è detto "sorpreso" dalla decisione del giudice del Supremo Tribunale Federale, sottolineando che ha saputo della sua esistenza attraverso i media. In un'intervista a Rai Radio1, il legale ha indicato che "a prescindere se sia giusta o no questa decisione c'è la precedente decisione dell'allora presidente Lula, 8 anni fa, di non concedere l'estradizione". "La certezza giuridica garantisce alla persona il diritto di mantenere la decisione, e non di cambiare seguendo ad ogni governo", ha spiegato Tamasauskas.



La polizia lo cerca a Cananeia - Cesare Battisti è stato visto per ultima volta a Cananeia, dove ha la residenza, martedì: e proprio lì, dove risiede da anni, la polizia di San Paolo lo sta cercando dopo che ​il Supremo Tribunale Federale brasiliano ne ha ordinato l'arresto per "evitare il rischio di fuga" affinché l'Italia possa estradarlo per fargli scontare l'ergastolo. Le forze dell'ordine si sono presentate alla residenza di Battisti, che non può lasciare la località per ordine del Tribunale, per appurare quali siano stati i suoi ultimi movimenti.



Le testimonianze dei vicini - Sempre secondo la polizia, il terrorista starebbe costruendosi un'altra casa in un altro quartiere della cittadina. Qualora lo trovasse, la polizia paulista lo consegnerebbe alla polizia federale, incaricata formalmente di eseguire il provvedimento. Una troupe televisiva ha ripreso la residenza di Battisti, che appariva deserta e con le luci spente mentre nel garage si trovava un'automobile. Una delle vicine ha spiegato di non vedere Battisti in casa dal 2 novembre scorso: "L'ultima volta era insieme ad un uomo alto, e dopo un po' se ne sono andati via", ha detto.



I cronisti davanti alla casa di Battisti - L'ordine di arresto contro Battisti è stato reso noto giovedì da "TV Globo": e siccome le leggi brasiliane vietano che si arresti una persona durante la notte, all'alba di venerdì un gruppo di cronisti si è riunito davanti alla residenza del terrorista dove però non si notano segni di attività.



Salvini ringrazia il presidente Bolsonaro - In merito alla vicenda di Cesare Battisti, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha voluto ringraziare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro che si è detto disponibile a collaborare per risolvere il caso: "Se serve prendo il primo volo per riportare finalmente in Italia un delinquente condannato all'ergastolo", ha scritto su Twitter Salvini.