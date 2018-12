"E' da martedì che non lo vediamo, ma gli agenti lo stanno ancora ricercando nella località della costa di San Paolo dove vive da anni", ha detto un ufficiale di polizia. "Abbiamo saputo che stava costruendo un'altra casa in città e lo cercheremo in vari indirizzi durante la giornata", ha aggiunto.



L'arresto di Cesare Battisti era stato chiesto dalla procuratrice generale del Brasile, Raquel Dodge, per "evitare il rischio di fuga e assicurare una eventuale estradizione", secondo un comunicato diffuso dalla stessa Procura.



Il legale: "Notizia saputa dai media, nessun commento" - "Non ho avuto accesso alla decisione del giudice, l'ho saputo dai media, non posso commentare". Sono le uniche parole rilasciate dall'avvocato di Battisti, Igor Tamasauskas.



Bonafede: "Soddisfatti solo quando sarà in Italia" - "Il Supremo Tribunale Federale brasiliano ha ordinato l'arresto di Cesare Battisti. Sono state accolte le nostre richieste di rigettare il suo reclamo. È ciò per cui il ministero della Giustizia italiano sta lavorando da tempo, ma saremo soddisfatti solo quando Battisti sarà estradato in Italia", ha dichiarato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.



Salvini: "Un ergastolano che si gode la vita" - "Un ergastolano che si gode la vita sulle spiagge del Brasile, alla faccia delle vittime, mi fa imbestialire! Renderò grande merito al presidente Jair Bolsonaro se aiuterà l'Italia ad avere giustizia, 'regalando' a Battisti un futuro nelle patrie galere", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Bolsonaro a Salvini: "Puoi contare su di noi" - Immediata la risposta del presidente brasiliano Jair Bolsnaro, che su Twitter replica: "Grazie per la considerazione di sempre, signor ministro dell'Interno italiano. Che tutto si normalizzi in tempi brevi nel caso di questo terrorista assassino, difeso dai compagni degli ideali brasiliani. Conta su di noi!".