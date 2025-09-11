Brasile, Bolsonaro verso condanna per tentato golpe: c'è la maggioranza della Corte Suprema

L'ex presidente rischia fino a 40 anni e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato
© Ansa
La prima sezione della Corte suprema del Brasile ha raggiunto la maggioranza utile a decretare l'ex presidente Jair Bolsonaro e altri sette funzionari colpevoli di partecipazione a un colpo di Stato. Carmen Lucia, quarta dei cinque giudici che compongono la sezione, ha infatti votato a favore della condanna, che ora è supportata dal parere di tre magistrati (nei giorni scorsi si erano già espressi a favore il relatore Alexandre de Moraes e Flavio Dino). Unico voto contrario, sinora, è quello di Luiz Fux, mentre nelle prossime ore il collegio si dovrebbe riunire per determinare la sentenza. Secondo i calcoli, l'ex presidente (attualmente ai domiciliari) rischia una condanna a oltre 40 anni, e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato.
I reati contestati agli imputati sono "colpo di Stato", "abolizione violenta dello Stato democratico di diritto", "organizzazione criminale", "danno aggravato al patrimonio della Federazione", "deterioramento del patrimonio storico e culturale". Secondo la tesi della Procura, accolta in gran parte dalla maggioranza dei giudici, il gruppo criminale ha organizzato ed eseguito - tra il 2021 e il 2023 - una serie di azioni per impedire a Luiz Inacio Lula da Silva di insediarsi alla guida del Brasil, nonostante la vittoria alle presidenziali dell'autunno 2022.
Oltre a Bolsonaro, vengono ritenuti colpevoli il generale Walter Braga Netto, ex ministro della Difesa, il tenente colonnello Mauro Cid, aiutante di campo del presidente e principale testimone a favore dell'accusa, Alimr Garnier, ex comandante della Marina Militare, Alexandre Ramagem, già direttore dell'intelligence, i generali ed ex ministri Augusto Heleno e Paulo Sergio Noguera, e Anderson Torres, già ministro della Giustizia.
