Brasile, Bolsonaro verso condanna per tentato golpe: c'è la maggioranza della Corte Suprema

La prima sezione della Corte suprema del Brasile ha raggiunto la maggioranza utile a decretare l'ex presidente Jair Bolsonaro e altri sette funzionari colpevoli di partecipazione a un colpo di Stato. Carmen Lucia, quarta dei cinque giudici che compongono la sezione, ha infatti votato a favore della condanna, che ora è supportata dal parere di tre magistrati (nei giorni scorsi si erano già espressi a favore il relatore Alexandre de Moraes e Flavio Dino). Unico voto contrario, sinora, è quello di Luiz Fux, mentre nelle prossime ore il collegio si dovrebbe riunire per determinare la sentenza. Secondo i calcoli, l'ex presidente (attualmente ai domiciliari) rischia una condanna a oltre 40 anni, e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato.

