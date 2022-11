Brasile, Bolsonaro non concede la vittoria a Lula | "Proteste in piazza giustificate da indignazione"

La transizione, ha precisato il ministro Ciro Nogueira, capo dello staff di Jair Bolsonaro, comincerà giovedì, quando Lula formalizzerà il nome del suo vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Bolsonaro giustifica proteste: "Scaturite da indignazione" - A due giorni dalle presidenziali Bolsonaro parla e ha ringraziato "i 52 milioni di elettori che mi hanno votato il 30 ottobre" e parlando dei blocchi stradali ha spiegato che scaturiscono da "un sentimento di indignazione e di ingiustizia per il processo elettorale. Le manifestazioni pacifiche saranno sempre le benvenute ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra che da sempre danneggiano la popolazione, come l'invasione delle proprietà, la distruzione del patrimonio e la limitazione del diritto di andare e venire", ha aggiunto. Nel frattempo davanti alle caserme i sostenitori di Bolsonaro hanno organizzato dei sit-in.

"Il nostro sogno continua, più vivo che mai", ha detto il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, in una conferenza stampa dal Palacio do Planalto a Brasilia. "Siamo per l'ordine e il progresso. Sono stato sempre etichettato come antidemocratico pur muovendomi dentro la Costituzione", ha aggiunto il leader di destra, sottolineando che "continuerà ad obbedire alla Costituzione" ma senza precisare se riconosce la sconfitta e senza rendere note le sue prossime mosse.