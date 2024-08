Brasile, aereo di linea precipita vicino a San Paolo: a bordo 62 persone

La tv brasiliana GloboNews ha mostrato video di una vasta area in fiamme e del fumo proveniente da quella che sembra essere la fusoliera dell'aereo. In ulteriori riprese dell'emittente si può vedere il velivolo che cade verticalmente ruotando su se stesso. Numerosi altri filmati sono stati pubblicati in Rete dai residenti hanno mostrato l'aereo avvolto dalle fiamme cadere a picco nella regione collinare a pochi chilometri dalla città di Campinas.