Br, ex terrorista Ventura si costituisce a Parigi: ne resta in fuga uno

Anche Raffaele Ventura, uno degli ex terroristi rossi (Proletari Armati per il Comunismo) in fuga dopo l'ondata di arresti di mercoledì in Francia, si è costituto a Parigi. Lo riferiscono fonti della giustizia francese citate dall'agenzia France Presse. In mattinata si era costituito Luigi Bergamin. Dei dieci ex terroristi di sinistra colpiti da mandati di cattura resta quindi latitante soltanto Maurizio Di Marzio.