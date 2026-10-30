Elicottero caduto in Bosnia, le ipotesi dietro allo schianto: dal rotore "invertito" all'avvitamento anomalo

Il pomeriggio bosniaco, vicino alla città di Brcko, non aveva nulla di straordinario: era nuvoloso ma senza che la visibilità fosse compromessa. I venti soffiavano appena, circa a 5km/h. Non sono dunque state le condizioni atmosferiche a causare l'incidente. Per tentare di spiegare cosa sia successo all'interno dell'elicottero prodotto da Boeing e Leonardo, si può iniziare dai video. Stando a quanto raccolto dal Corriere della Sera, si tratterebbe "quasi certamente un guasto tecnico". Anche se, come è ovvio che sia, "è troppo presto, ci potrebbero volere giorni per capire e risalire alle cause".