Borrell: spazio sarà campo di battaglia, Ue si prepari

Per Josep Borrell lo spazio sarà un nuovo "campo di battaglia".

"Dobbiamo prepararci per un clima sempre più competitivo nello spazio" perché questo "diventerà una sorta di campo di battaglia, un posto dove accadranno scontri", ha detto l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, a Bruxelles. "E' diventato un dominio chiave strategico, una questione chiave in materia di difesa e sicurezza" e ciò è stato dimostrato in particolare dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.