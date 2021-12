Borrell: "Mosca pagherà caro prezzo se attacca Ucraina, per ora no sanzioni"

"Manderemo un chiaro segnale che qualsiasi aggressione contro l'Ucraina avrà un costo elevato per la Russia", così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. La Ue è in "modalità deterrenza" e "dissuasione" per prevenire ulteriori conflitti, "stiamo cercando di fare del nostro meglio per evitarli" , ha spiegato, aggiungendo che oggi non ci saranno decisioni su possibili sanzioni contro Mosca.