Bordeaux, le autorità sequestrano un aereo Ryanair prima del decollo

L'aviazione civile francese ha sequestrato un aereo Ryanair poco prima del decollo dall'aeroporto di Bordeaux, a causa di una querelle sui sussidi ricevuti dalla compagnia irlandese e considerati "illegali" dall'Ue. I 149 passeggeri a bordo, in partenza per Londra, sono stati fatti scendere e trasferiti cinque ore dopo su un altro volo. Le autorità hanno sequestrato il velivolo come "ultima istanza" per costringere Ryanair a restituire i fondi.