Kiev: bombardamenti su linee alta tensione della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, a causa dei bombardamenti russi, le ultime due linee di comunicazione ad alta tensione dell'impianto con il sistema elettrico ucraino sono state danneggiate e sono ora completamente scollegate.

Lo afferma in una nota la Società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare Emergoatom, come riporta Unian, spiegando che "la centrale è in modalità di blackout completo. Nove generatori diesel sono in funzione".