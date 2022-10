"Bomba sporca", l'Ucraina invita gli ispettori dell'Aiea

Sulla "bomba sporca" che Mosca accusa l'Ucraina di voler utilizzare, Kiev, dopo aver negato, risponde invitando gli ispettori dell'Aiea.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha infatti chiesto al capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi di inviare esperti negli impianti nucleari ucraini per smentire le affermazioni russe: "Non abbiamo nulla da nascondere", ha sottolineato Kuleba. Il capo dell'Aiea, da parte sua, ha accettato di "inviare urgentemente esperti nelle strutture in Ucraina".