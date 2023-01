Bolsonaro: triste per le violenze, presto rientrerò in Brasile

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è detto "dispiaciuto" per gli atti di violenza e vandalismo avvenuti domenica a Brasilia da parte di suoi sostenitori.

Bolsonaro, negli Stati Uniti dal 30 dicembre per ferie programmate da tempo, ha anche rivelato che potrebbe "anticipare" il suo rientro nel Paese. Attualmente l'ex leader di destra è ricoverato in un ospedale di Orlando per un'occlusione intestinale.