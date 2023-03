Bolsonaro torna in Brasile dopo la vittoria di Lula come nuovo presidente

Fotogallery - Bolsonaro torna in Brasile per la prima volta dopo l'insediamento di Lula

Jair Bolsonaro è tornato in Brasile per la prima volta dopo le presidenziali di dicembre, che hanno portato alla vittoria di Lula.

Parlando in un aeroporto della Florida prima di salire su un volo diretto a Brasilia, l'ex presidente ha detto che non avrebbe guidato l'opposizione. Ma in un'intervista alla Cnn, ha anche affermato di voler aiutare il suo Partito Liberale come "persona con esperienza" e che viaggerà nel Paese per fare campagna elettorale alle elezioni locali del prossimo anno.