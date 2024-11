Bolivia, 200 soldati presi in ostaggio dai sostenitori di Morales

I sostenitori dell'ex presidente boliviano Evo Morales stanno tenendo in ostaggio almeno 200 soldati: lo afferma il ministero degli Esteri riportando l'ultima escalation delle tensioni nel Paese. Tre unità militari nella provincia di Chapare sono state "aggredite da gruppi irregolari" con gli aggressori che "hanno preso in ostaggio più di 200 militari", ha detto il ministero. Le tensioni sono esplose quasi 3 settimane dopo che i seguaci di Morales hanno iniziato a protestare per impedirne l'arresto per quelle che lui definisce accuse di stupro inventate.