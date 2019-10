Bolivia, scesi in piazza a La Paz i sostenitori di Morales

Migliaia di membri di una cinquantina di organizzazioni sociali boliviane si sono riuniti mercoledì a La Paz per manifestare sostegno al governo e rigettare quelle che considerano "spinte destabilizzanti dell'opposizione". Fra i temi sollevati dagli organizzatori vi è la richiesta di rispetto per il voto delle zone rurali, che arrivano solitamente per ultime al centro di scrutinio, e che sono considerate favorevoli al presidente uscente Evo Morales.