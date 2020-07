Bolivia, presidente Jeanine Anez positiva al coronavirus

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha rivelato di essere risultata positiva ad un test del Covid-19 e di essersi immediatamente posta in isolamento. Anez, insediatasi il 12 novembre 2019 dopo le dimissioni di Evo Morales, ha sottolineato che resterà in quarantena per 14 giorni e "poi vedremo quali saranno le mie condizioni". E' il secondo capo dello Stato contagiato in America Latina dopo il brasiliano Jair Bolsonaro.