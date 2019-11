Bolivia, presidente ad interim rigetta amnistia per Morales

Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha rigettato il tentativo dei senatori d'opposizione per garantire un'amnistia all'ex presidente Evo Morales, accusato di sedizione e terrorismo. "Il mio governo non perseguiterà alcun politico, sindacato o leader civile - ha spiegato Anez - ma allo stesso tempo dobbiamo essere chiari sul fatto che chi abbia commesso crimini, aggirato la legge o commesso abusi non avrà alcuna amnistia".