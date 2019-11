Bolivia, Morales: "Pronto a tornare se il popolo lo chiede"

Il presidente boliviano dimissionario Evo Morales si dice pronto a tornare nel suo Paese, se il popolo glielo chiederà, per "pacificare" la situazione. Dal Messico, dove ha trovato asilo, Morales ha anche fatto appello al "dialogo politico" per risolvere la crisi e respinto come illegittima la nomina dell'oppositrice Jeanine Anez come presidente ad interim, a seguito delle sue dimissioni.