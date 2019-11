Bolivia, Morales: "L'Interpol mi cerca", ma agenzia smentisce

L'ex presidente boliviano Evo Morales, esule in Messico, ha denunciato di avere appreso che l'Interpol ha lanciato nei suoi confronti un "avviso blu" di ricerca, quello che si assegna per individuare persone sotto indagine penale. La stessa Interpol ha poi smentito le parole dell'ex presidente. "Abbiamo controllato il sistema - afferma il direttore nazionale - e non esiste alcuna notifica azzurra".