Bolivia, Morales: "Forze armate hanno occupato tribunale elettorale"

Dal suo esilio in Messico, il presidente dimissionario boliviano Evo Morales ha denunciato l'occupazione del Tribunale supremo elettorale (Tse) da parte delle Forze armate. "Questo dimostra che la nostra Bolivia vive in una dittatura" ha scritto su Twitter. La presidente ad interim Jeanine Anez ha risposto che "dopo quello che è successo il 20 ottobre scorso (allusione ai presunti brogli avvenuti), non esiste alcun Tribunale supremo elettorale".