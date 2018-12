Bolivia, Morales decreta amnistia e indulto per oltre 2.500 persone

Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha emesso un decreto di amnistia e indulto a favore di oltre 2.500 persone, con un termine di un anno per poter avvalersi del beneficio. "Abbiamo intenzione di porre fine ai ritardi della giustizia", ha spiegato Morales. Diversi i parametri che devono essere soddisfatti da chi è interessato al provvedimento, come non essere coinvolto in crimini di tradimento della patria, sedizione e traffico di armi.