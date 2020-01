Bolivia, indagati per corruzione Morales e altri 600 responsabili

Il governo ad interim della Bolivia ha annunciato l'apertura di inchieste per corruzione contro Evo Morales ed altri circa 600 ex membri dell'esecutivo e responsabili di aziende pubbliche. "È stato deciso di avviare indagini contro 592 ex dirigenti del precedente governo - ha dichiarato il direttore del reparto anticorruzione del ministero della Giustizia - per identificare chi ha commesso reati di corruzione e sottratto denaro pubblico".